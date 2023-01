“Estaba ilusionada”: Natalia Reyes no para de llorar tras cancelarse premier de Terminator

“Me duele más el mundo y lo poco que estamos haciendo para detener el cambio climático”, escribió la colombiana.

Natalia Reyes tiene un rol protagónico en ‘Terminator: Dark Fate’, película en la que interpreta a Dani, una joven que es perseguida por un humanoide.

Aunque para este martes estaba prevista la premier en Los Ángeles, un incendio en California que denominaron Getty Fire y se extendió rápidamente hacia el sur y el oeste, obligó a la cancelación del evento, así como a la evacuación de unas 1.000 personas, entre ellas el actor Arnold Schwarzenegger.

“Ésta es mi cara para la premier de esta noche. Esta es la realidad, sin filtros, no paré de llorar toda la mañana de la tristeza de saber que había sido cancelada, era un momento importante y simbólico que me tenía ilusionada”, aseguró la actriz, que también ha participado en producciones como ‘Pájaros de verano’.

Y añadió: “Pero me da más tristeza saber la razón por la que la cancelaron. Amigos, ¡la emergencia climática es una realidad! No podemos ignorarla más, no podemos seguir creyendo que nuestros actos diarios no influyen, que los políticos y las empresas no tienen nada que ver en el tema. Los incendios en California, que tienen a más de 200 mil personas evacuadas, a casi un millón sin luz, que han quemado miles de hectáreas y animales, son reales; los incendios en el Amazonas también”.

Finalmente, Reyes aplaudió a Paramount Pictures por donar toda la comida que se tenía prevista para la fiesta a los bancos de comida de los refugios donde están las víctimas.

El Getty se une a la serie de incendios forestales que azotan California en la última semana, forzando evacuaciones masivas y cortes de electricidad que afectan a millones.

