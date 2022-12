Estados Unidos celebra 50 años de romance con The Beatles

"Señoras y señores, The Beatles". Así de escueto fue Ed Sullivan al presentar hace 50 años al cuarteto británico a los telespectadores de EE.UU., donde este fin de semana se celebra un legado musical que ha sobrevivido el paso del tiempo.

"Aquel 9 de febrero de 1964 comenzó una historia de amor de EE.UU. con The Beatles que dura 50 años y que seguirá superando el paso del tiempo", dijo a Efe Chuck Gunderson, autor del libro "Some Fun Tonight! The Backstage Story of How The Beatles Rocked America" ("Algo de diversión esta noche! Historia tras bambalinas de cómo The Beatles conmocionaron a EE.UU.").

"No solo cambiaron la música, la cultura y la moda, sino que inspiraron a todo tipo de jóvenes, a lo largo y ancho de EE.UU., a tocar la guitarra o la batería, lo que contribuyó a la creatividad de los sesenta y los años subsiguientes", añadió Gunderson.

Patricia Overend fue una de las jóvenes estadounidenses que sucumbió a los encantos del cuarteto de Liverpool aquel 9 de febrero de 1964.

"Mis padres nos dejaban ver lo que queríamos en la tele los domingos por la noche mientras ellos se dedicaban a otras cosas", explicó a Efe Overend, una profesional de relaciones públicas del Banco Mundial recién jubilada, que entonces tenía 11 años.

"Me parecieron novedosos, refrescantes y exóticos, con unas letras de canciones muy distintas y unos cortes de pelo que no había visto en mi vida. Me enamoré de ellos y de su música", aseguró.

Fue una explosión de emoción colectiva que llevó a toda una generación a perder el recato, según el periodista estadounidense Larry Kane, el único que acompañó a "los Cuatro Fabulosos" en todas las paradas de su giras por Estados Unidos en 1964 y 1965.

"En los años cincuenta, nos enseñaron a ver a los jóvenes como recatados (...), correctos", explicó Kane en una entrevista este mes con el canal de televisión Al Jazeera America.

"Y de repente te encuentras con todas estas chicas con vidas y edades distintas, desde los 10 a los 15 años, a veces más jóvenes y otras mayores, explotando de emoción", añadió Kane, quien asegura que esa combinación de felicidad y agonía no ha vuelto a repetirse.

The Beatles aterrizaron en EE.UU. pocos días después de que "I Want to Hold your Hand" trepase al número uno de las listas musicales gracias a los jefes de Capitol Records, que invirtieron la suma sin precedentes de 40.000 dólares para promocionar a la banda, convencidos de que "los chicos" podían tener talento. "Imprimieron miles de pegatinas con las palabras 'Están Viniendo', en cuyo fondo se podían ver melenas, lo que despertó la curiosidad de los jóvenes, sobre todo en Nueva York", explicó Gunderson.

Su llegada allanó el camino a otras bandas del Reino Unido en Estados Unidos, en lo que pasaría a conocerse como "la invasión británica", que ayudó a dar visibilidad a artistas afroamericanos marginados en un país segregado.

"The Beatles, The Rolling Stones y la mayoría de las bandas británicas fueron las primeras en decir que muchos de los artistas afroamericanos habían sido una inspiración para ellos", dijo a Efe Ken Johnson, un músico afroamericano de Chicago.

"Aquí en Chicago teníamos estaciones de radio para músicos negros como WVON, en la que se podía escuchar gospel, blues, Motown, y otras para músicos blancos, como WLM", recordó Johnson.

The Beatles rechazaron esa marginación cuando en agosto de 1964 dijeron que se negarían a actuar en el estadio Gator Bowl de Florida si se segregaba a la audiencia. Su exigencia hizo que por primera vez blancos y negros se sentaran juntos en el estadio.

Para celebrar su legado, y coincidiendo con el 50 aniversario del debut de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en "The Ed Sullivan Show", este fin de semana se emitirá un concierto homenaje grabado el pasado mes en Los Ángeles.

Este martes, la capital estadounidense acogerá un concierto conmemorativo que correrá a cargo de la banda tributo Beatlemania Now y que comenzará a las 08.31 de la noche, la misma hora a la que empezó el que tuvo lugar hace 50 años en Washington.

Nueva York acoge también conciertos, festivales y presentaciones de libros.

"Está bien celebrar algo que generó tanto júbilo y me parece mágico el que sigamos hablando de ello porque fui uno de los que al principio dijo a mis jefes" que la Beatlemania duraría poco, afirmó el periodista Larry Kane.