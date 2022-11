Pautips denuncia que fue estafada con un palco para concierto de Bad Bunny en Medellín

En las últimas horas, la creadora de contenido Pautips denunció que fue víctima de estafa tras comprar un palco, que resultó ser inexistente, para el concierto de Bad Bunny en la ciudad de Medellín.

Por medio de su cuenta de Instagram, la influenciadora relató que viajó a territorio nacional con la intención de asistir al mencionado evento. Sin embargo, descubrió que la boleta que había adquirido resultó siendo falsa.

“Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días la persona que me lo vendió me dijo que no existe”, indicó en la publicación.

De igual forma, Pautips precisó que muchos de sus seguidores le comentaron que, desafortunadamente, también adquirieron la misma entrada.

A pesar del trago amargo, la creadora de contenido recalcó que “todo pasa por algo” y, a su vez, les recomendó a sus seguidores ser muy precavidos con el tema.

“Tengan mucho cuidado, si a ustedes les llegan a vender un palco en Yonaguni que sea del 60 al 63 es una estafa. ¿Cómo la gente puede tener tan mala gana? Eso no se hace”, concluyó la joven de 28 años.