Estallan memes por canción de Karol G y Shakira a punto de estrenarse: Piqué es protagonista

A un día de estrenarse la canción de Karol G y Shakira, una esperada colaboración entre estas dos grandes artistas colombianas, los memes estallaron en redes sociales con Piqué cono protagonista, por supuesto.

Y es que ya se han filtrado lo que serían versos de la canción de Karol G y Shakira llamada ‘TQG’ o ‘Te quedó grande’. “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”, o “tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, son los fragmentos que muchos dicen van dirigidos a Anuel y Gerard Piqué, exparejas de las cantantes.

Karol G no se cambia por nadie porque al fin logró concretar una colaboración con Shakira, algo que los fans venían pidiendo hace tiempo, ya que ambas dejan en alto el nombre de Colombia con su música.

Según contó Karol G, en entrevista con The New Times, ella quiso enviarle a su colega una letra que reflejara algo sobre las rupturas amorosas, a propósito del desahogo que la barranquillera estaba teniendo tras romper con el futbolista y padre de sus hijos luego más de una década juntos.

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 🖤 24 de febrero 00:00 🇨🇴❤️‍🔥 Barranquilla 🖤 Medallo”, así anunció la paisa su canción junto a Shakira.

Vea aquí los memes por la canción de Karol G y Shakira

Los fans de Shakira y Karol G el viernes.

Noche de lobas y bichotas. pic.twitter.com/fUGPbcgT3M — Carloos (@carloos_bass) February 22, 2023

Anuel y piqué después que salga la canción de Karol G con Shakira pic.twitter.com/sEOFEsej7f — 𝕂𝕙𝕣𝕚 𝕄𝕚𝕟𝕒𝕝𝕖 (@jotaeeseu) February 22, 2023

Anuel y Piqué el Viernes cuando shakira y carol G , saquen su colaboración: pic.twitter.com/tJmFIwgPMc — mojarras baru (@HelverHafc) February 23, 2023

*Shakira y Karol G anuncian nueva canción*



Anuel AA y Piqué automáticamente: pic.twitter.com/wAB4qxSxdR — JackJizzpump (@jackjizzpump) February 21, 2023

Lanzamiento de ‘Mañana será bonito’

El estreno de la canción se da junto al lanzamiento del nuevo álbum de Karol G ‘Mañana será bonito’ que incluye los siguientes temas:

Mientras me curo del cora - Karol G.

X si volvemos - Karol G, Romeo Santos.

Pero tú - Karol G, Quevedo.

Besties - Karol G.

Gucci los paños - Karol G.

TQG - Karol G.

Tus gafitas - Karol G.

Ojos ferrari - Karol G, Justin Quiles, Angel Dior.

Mercurio - Karol G.

Gatúbela - Karol G, Maldy.

Kármika - Karol G, Bad Gyal, Sean Paul.

Provenza - Karol G.

Carolina - Karol G.

Dañamos la amistad. - Karol G, Sech

Amargura - Karol G.

Cairo - Karol G, Ovy On The Drums.

Mañana será bonito - Karol G, Carla Morrison.

Por su parte, Shakira ha estrenado en los últimos meses tres canciones: ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Music Sessions #53’, el primero junto a Rauw Alejandro, el segundo con Ozuna y el último con Bizarrap.

Aunque ‘Te felicito’ salió antes del anuncio de la separación con Gerard Piqué, desde ese momento la artista dio pistas de lo que luego vendría. Posteriormente, en sus dos siguientes temas se fue con todo y ‘TQG’ no será la excepción.