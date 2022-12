1. Flawless, Beyoncé y Nicki Minaj

2. Blank Space, Taylor Swift

3. Move That Dope, Future ft. Pharrell Williams y Pusha T

4. Inside out, Spoon

5. 2 on, Tinashe ft. Schoolboy Q

6. Red eyes, The war on drugs

7. Blockbuster Night Part I, Run the Jewels

8. In the House of Yes, Mr. Twin Sister

9. Talking Backwards, Real Estate

10. Chandelier, Sia