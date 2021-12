Estas son las 15 mujeres con más seguidores en Instagram

En el ranking de los famosos con más seguidores en redes sociales, un alto porcentaje artistas, modelos y empresarias. Conozca quiénes están en el top de las 15 mujeres con más seguidores en Instagram.

Top 15 de mujeres con más seguidores en Instagram

Cardi B

Cardi B

La rapera, compositora y actriz estadounidense cuenta con 116 millones de seguidores en Instagram.

Demi Lovato

Demi Lovato

AFP

La cantante estadounidense, conocida por iniciar su carrera artística en Disney, cuenta con 119 millones de seguidores en la red social.

Katy Perry

Katy Perry

La artista conocida por sus sencillos ‘Roar’, ‘Electric’ y ‘Not the end of the world’, acumula 142 millones de seguidores en la plataforma.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian

La primogénita del clan Kardashian y empresaria posee 152 millones de seguidores en Instagram.

Miley Cyrus

Miley Cyrus

La cantante, compositora, actriz y productora, famosa por ser la protagonista de la serie de Disney ‘Hannah Montana’, acumula 153 millones de seguidores en la red social.

Nicky Minaj

Nicky Minaj

La rapera nacida en Trinidad y Tobago cuenta con 163 millones de seguidores en Instagram.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Por supuesto, JLo no podía faltar en esta lista. La actual pareja de Ben Affleck tiene 184 millones de seguidores en la plataforma.

Taylor Swift

Taylor Swift

La cantautora, actriz, diseñadora y empresaria estadounidense posee 188 millones de seguidores en Instagram.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian

La socialité y empresaria se encuentra en el puesto número 7 de este ranking. Acumula 199 millones de seguidores en la red social.

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Según datos de la revista Forbes, Kendall es la modelo mejor pagada del mundo. Ella cuenta con 202 millones de seguidores en la plataforma.

Beyonce

Beyonce

La reconocida cantante y modelo estadounidense posee 221 millones de seguidores en Instagram.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

La modelo y empresaria, una de las más famosas del clan Kardashian, acumula 266 millones de seguidores en la plataforma.

Selena Gomez

AFP

La cantante y compositora conocida por sus sencillos ‘Lose you tol ove me’ y ‘Baila conmigo’, posee 276 millones de seguidores en la red social.

Ariana Grande

Ariana Grande

La artista reconocida por saltar a la fama luego de dar vida a ‘Cat Valentine’ en la serie de televisión ‘Victorius’ y además famosa por sus canciones ‘Positions’ y ‘7 rings’, cuenta con 279 millones de seguidores en Instagram.

Kylie Jenner

Kylie Jenner

La menor del clan Kardashian se encuentra en la posición número 1 de este top. Kylie cuenta con 285 millones de seguidores en la plataforma.