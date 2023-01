Este 27 de junio se estrena ‘El sendero de la anaconda’, un hermoso recorrido por el Amazonas

Este 27 de junio, el misterio y las maravillas de la selva llegan a la pantalla gigante en este documental de Caracol Televisión.

La producción contará el lado de una historia que no conocemos: el pasado del Amazonas, su presente vibrante y su futuro esperanzador.

“Yo tuve la suerte de irme con dos personajes fantásticos, uno es Martín Von Hildebrand, que lleva 40 años estando en esa zona, y por otro lado me fui con Wade Davis, que ha escrito muchísimo sobre Colombia”, dice Alessandro Angulo, director del proyecto.

En este documental, el espectador recorrerá el río Pacatá, el Apaporis y la belleza del Parque Nacional Natural Chiribiquete.

La travesía de un mes por más de 200 millones de hectáreas exalta la riqueza cultural, fauna y flora de la región en 70 minutos de grabación.

“Encontré unas comunidades culturalmente muy fuertes que tienen una manera de pensar totalmente distinta a la nuestra y totalmente acorde con la naturaleza. Son tremendamente amigables porque cada cultura se vuelve muy particular con su entorno”, aseguró Angulo.

‘El sendero de la anaconda’ es la apuesta documental más importante de Caracol Televisión en su historia, y se da en el compromiso con la conservación del medio ambiente.