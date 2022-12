Este cantante vallecaucano le pone ‘la Fluidez’ al género urbano

Fotos: cortesía Prensa Danny Moreno

A sus 20 años Danny Moreno tiene una meta clara: ser el mejor artista de música urbana y representar a Colombia en diferentes escenarios del mundo. Panamá y México ya han sido testigo de su talento. Tras incursionar en este género con su álbum 'Se puede soñar', el cantante nacido en La Unión, norte del Valle del Cauca, se encuentra promocionando 'Inconforme', sencillo con que da inicio a la creación de su segundo disco.

"En el primer álbum quería mostrar a un artista urbano y versátil. Había reguetón, pero también otras facetas como salsa romántica, un 'featuring' Yelsind y algo de mezcla con bachata. Ahora, con esta nueva canción, no solo me proyecto como intérprete sino también como compositor. El tema es de me autoría y el segundo álbum se va a llamar 'Evolucionando'", cuenta Danny, conocido en el ámbito artístico como 'La Fluidez'.

'Inconforme', cuyo videoclip fue grabado en las paradisiacas playas de San Andrés, cuenta la historia de una joven que consigue a otra persona para tratar de olvidar su antigua relación, pero le es imposible ya que no está conforme con su actual pareja. Su exnovio se da cuenta que ella quiere regresar, pero el orgullo no la deja.

Su nombre de pila es Daniel Fernando Moreno Ortiz y desde muy pequeño se dejó cautivar por la música. Con tan solo 4 años realizó su primera presentación y desde entonces su madre profesó que sería un gran artista.

"Siempre tuve el apoyo de mi mamá. En mi casa siempre les ha gustado la música pero nadie se había atrevido a pararse en una tarima y cantar. Nunca la vieron más allá de un hobbie o para tomarla como proyecto de vida. En cambio yo sí, desde pequeñito veía una tarima y quería treparme a cantar", expresa.

Para lograr su sueño Danny decidió dejar su municipio de origen y con ello a su familia. Cuando terminó el colegio surgió la posibilidad de trasladarse a la Sultana del Valle, donde encontró respaldo en su manager y emprendió el camino hacia su objetivo.

"No lo pensé dos veces, me fui a la de Dios a iniciar desde cero. Hace 3 años estoy radicado en Cali, donde llegué en busca de nuevas oportunidades y de hacer crecer mi proyecto. Ahora que se van viendo los resultados", agrega el cantante.

Con su nuevo sencillo, inspirado en situaciones del diario vivir, el artista vallecaucano busca rescatar el romanticismo que se ha ido perdiendo e invita a sus seguidores a dejar atrás el orgullo y el rencor.

