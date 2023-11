Este comercial de 1981 sería la "prueba" de que Taylor Swift es una viajera en el tiempo

Un video que se volvió viral en las redes sociales está dando mucho de qué hablar sobre Taylor Swift y la posibilidad de que la cantante sea una viajera en el tiempo. Se trata de un comercial lanzado en 1981 en el que aparece una mujer que luce igual a la artista.



"Este comercial de 1981 es la prueba de que Taylor Swift es una viajera en el tiempo", se lee en el video que acumula millones de reproducciones en TikTok.

Es una propaganda en la que una joven está promocionando muñecas de la época. Lo que ha llamado la atención de los seguidores de Taylor Swift es que la persona del comercial tiene el mismo tono de cabello de la cantante de 33 años, así como ojos claros, un rostro muy parecido y algunos ademanes que la misma artista tiene al hablar.

"Clones", "Es un doppelganger", "Sin leer lo que decía pensé inmediatamente que era Taylor Swift", "Puede ser su mamá", se lee en varios de los comentarios en el video.



Lo cierto es que es imposible que Taylor Swift sea la que aparece en esa publicidad, pues la cantante nació en el año 1989, ocho años más tarde del lanzamiento.

Se ha descartado que la persona del video sea Andrea Finlay, madre de la artista, o algún familiar de la cantante. Por esto, cada vez más seguidores de Taylor Swift creen posible que la artista haya viajado en el tiempo.

Lo cierto es que detrás de la grabación está Toni Hudson, una reconocida actriz estadounidense que en la actualidad tiene 63 años. La mujer es recordada por sus papeles en películas como Just One of the Guys o School Spirit, ambas de 1985 y shows de televisión como The Greatest American Hero o Capitol.



En su cuenta oficial de Instagram, hace algunos meses, la misma Toni Hudson publicó el video y se sorprendió con los comentarios de los fanáticos de Taylor Swift. La actriz reconoció que al mirar nuevamente las imágenes, sí notó que se parecía a la cantante en ese entonces.

En su publicación Toni Hudson reveló que tenía 19 años en la época y su llegada al comercial fue toda una casualidad al encontrarse con un amigo en común que le comentó sobre un exitoso contrato publicitario de muñecas tipo Barbie por 3 años.

"Miles de personas en Nueva York audicionaron. Tomé mis zapatos de tap, me vestí con atuendo de clase de baile y conduje por la ciudad para esta increíble oportunidad", señaló y agregó que, con muy poca experiencia, entró al negocio venciendo a las otras cuatro finalistas que habían sido seleccionadas.