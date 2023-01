Este “desocupe” le quitó varios años de encima a la presentadora Carolina Cruz

La modelo vallecaucana encontró una creativa y divertida manera de pasar el tiempo en el salón de belleza y de entretener a sus seguidores.

La presentadora y empresaria vallecaucana Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de historias que grabó cuando se encontraba en el salón de belleza, en un momento de relajación total.

En las imágenes se ve a Carolina muy entretenida jugando con los diferentes filtros que esta red social ofrece a sus usuarios y comentando, entre risas y con su estilista, los cambios que estos le producen en el rostro a las personas.

En una de las divertidas historias se le puede ver a la modelo vallecaucana con los ojos claros y los labios gruesos: “Este me puso boca, me abrió los ojos y los aclaró. Me dejó, mejor dicho. Lo deja a uno perfecto”, comentó la presentadora mientras se divertía con su estilista.

En otra de las publicaciones, se evidencia a Carolina Cruz con los rasgos más definidos y tersos.

Pero la historia más curiosa es en la que la ex virreina nacional se ve como una niña de escasos años, con el mensaje “El desocupe que hace el cansancio”.

“Muy chiquita, una bebé”, comentó con asombro mientras sonreía a la cámara, tras verse como una menor de edad.

De esta manera, Carolina Cruz demostró que, pese al cansancio de las extenuantes jornadas, nunca se debe perder el buen humor y la felicidad.