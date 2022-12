Este era el protagonista de Stranger Things que estaba destinado a morir en la primera temporada

Los creadores revelaron que la serie en un principio era limitada y que al finalizar el penúltimo capítulo, uno de los pequeños se iba a “sacrificar para salvar al mundo”.

“La idea era que cada capítulo fuera una historia diferente y con elenco distinto. Ya que las series limitadas, como ‘American Horror History’, están teniendo gran éxito”, contó Ross Duffer, uno de los creadores, en una conferencia en la Universidad Chapman en California.

Después de que Netflix evaluara la historia, le pidió Ross y Matt Duffer, los genios detrás de la trama”, que no le dieran final a Eleven, interpreta por Millie Bobby Brown.

"Tal vez no debería decir esto, porque me gusta pretender que todo fue planeado, pero Eleven se iba a sacrificar a sí misma, salvar al mundo y luego eso sería todo", reveló Ross.

