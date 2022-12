Este es el nuevo look de Sofía Vergara

La actriz colombiana Sofía Vergara se tiñó con tonos más claros, con reflejos dorados, para la llegada del verano, según se puede observar en la foto que la intérprete de "Modern Family" subió este martes a las redes sociales.

"¡Ambición rubia! Gracias a la increíble Kelly Klain estoy lista para el verano", dice la actriz en el mensaje que acompaña a la imagen.

En la fotografía se puede ver a Sofía Vergara con un aspecto muy juvenil, sentada en un carro y luciendo los reflejos rubios de su nuevo color de cabello.

La fotografía ha suscitado todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de la mujer mejor pagada de la televisión estadounidense en 2012, gracias a su éxito en "Modern Family".

"Luce realmente joven", "Auuuuuuuuuuuu" o "preciosa como siempre", son algunos de los comentarios positivos de los internautas.

Sin embargo, también hay personas que se han mostrado en contra de este cambio de imagen, como MaryFerEspinosa, que protestó con un elocuente: "Nooooooo morena".

La actriz colombiana también anunció este martes que creará una colección para la empresa de muebles Rooms to Go, que se lanzará a la venta el próximo otoño.

La colección de la actriz de "New Year's Eve" (2011) o "Meet the Browns" (2008) estará compuesta por salas, dormitorios, comedores y accesorios para el hogar.

"Mi relación con Rooms To Go comenzó hace quince años cuando me mudé a los Estados Unidos como una madre soltera y amueblé mi apartamento enteramente de su tienda", dijo Sofía Vergara en un comunicado, que agregó que su colección va a ofrecer "magníficos diseños contemporáneos".

Miami, Estados Unidos