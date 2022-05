Este fue el último video en el que apareció Mandíbula: su esposa agradeció al Canal Caracol

El 4 de octubre de 2021 fue la última vez que los seguidores de Mandíbula lo vieron. El humorista de Sábados Felices se había retirado de las pantallas en 2013 debido al alzhéimer que lo afectó. Patricia Silva, una de sus compañeras, lo visitó e hizo un video que conmovió a los seguidores de este ícono de la televisión colombiana.

Su esposa Gloria Grajales estaba con él y expresó su gratitud con el Canal Caracol porque “nos sigue suministrando el dinerito, a él no me lo han abandonado para nada. Todas las noches oro por esa empresa porque ellos son de un corazón bello, no me le faltan a mi Mandíbula, no me lo han abandonado para nada. Dios los bendiga”.

Al conocerse la noticia de la muerte de Marcelino Rodríguez, verdadero nombre del humorista, Patricia Silva fue la primera en reaccionar.

“Se nos fue nuestro mounstrico”, dijo con dolor. “Se siente mucha tristeza, pero también mucho descanso de saber que ya no va a sufrir más y bueno, son muchas alegrías, recuerdos, giras, viajes…”, recalcó.