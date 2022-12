Este personaje de Los Simpson confesará su homosexualidad

El ayudante del señor Burns ha dado varios indicios de ser homosexual, pero no lo ha admitido públicamente. En una oportunidad aconsejó a Mou abrir un bar gay.

Los seguidores de la popular serie también coinciden en que el personaje tiene una admiración poco usual por su jefe, el señor Burns.

"La mayoría de los vecinos de Springfield sabe que Smithers es gay, pero el señor Burns no", dijo el productor ejecutivo Al Jean.

No sería la primera vez que un personaje de Los Simpson hace oficial su homosexualidad, pues Patty, hermana de Marge, confirmó que era lesbiana.