Estefanía Piñeres encarna a Leonor en Las Villamizar: “Es un personaje hipercomplejo”

Leonor es una joven brillante, desparpajada, irreverente y a la vez misteriosa. La actriz cartagenera Estefanía Piñeres interpreta este personaje en Las Villamizar , la serie que se estrenará el 18 de abril de 2022 a las 9:30 p. m. por el Canal Caracol.

“Eso es lo que más interesante me parece de los personajes, que no están enmarcados en un solo contexto, son mujeres muchísimo más complejas de las que quizás hemos visto en televisión, que no se ciñen a los estándares, ni de esta época y mucho menos de su época, sobre lo que significa ser femenina”, dice Estefanía.

Publicidad

Leonor, la segunda de las hermanas Villamizar, no necesita de un hombre para vivir y ser feliz. Es una mujer sin prejuicios morales ni religiosos. En el camino descubre que es homosexual, situación que la libera. ¿Qué tendrá la actriz Estefanía Piñeres de su personaje?

“Quiero pensar que nos parecemos en que no juzgamos mucho a los demás, sino que, por el contrario, somos buenas en entender todas las formas de vivir y los dolores ajenos, los miedos ajenos y los amores ajenos”, explica.

Publicidad

Le puede interesar: Las Villamizar: directores revelan cuáles fueron los retos de este proyecto que inició en pandemia

Estefanía Piñeres agrega que Leonor “es un personaje hipercomplejo, con un montón de matices y de momentos que la van transformando”. Esta actriz de Las Villamizar es productora de cine y guionista, por lo que cambió de papel y se siente muy feliz.

“Es bastante probable que mi trabajo allá me haya hecho asumir esto de una manera más bonita, entendiendo mucho mejor los oficios de todos los demás. Valoro el trabajo de todos ellos que están, por ejemplo, aquí detrás de nosotros”, señala.

Publicidad

Leonor hará de lo prohibido, lo más llamativo y muchos se identificarán con ella a partir del próximo lunes en Las Villamizar.