El cantante Esteman y el actor Jorge Caballero se casaron: vea las imágenes de la amorosa boda

Tras cuatro años de noviazgo, Esteban Mateus Williamson, mejor conocido como Esteman, contrajo matrimonio con Jorge Caballero. La celebración tuvo lugar en la Hacienda Puerta Grande en Sibaté, Cundinamarca, al parecer, donde se casaron los padres del cantante colombiano.



Fue Esteman quien compartió las tiernas imágenes de su boda con el actor mexicano en su cuenta de Instagram.

El cantante de 35 años escribió que este fue "el día más feliz de mi vida. 🤵🏻🤵🏼🥹❤️ Te amo @jorgellero, llegaste para cambiarme la vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí para acompañarnos y celebrar con nosotros. Este es apenas un pedazo de lo que vivimos este día y me hace muy feliz poder compartirlo y celebrarlo con ustedes".

El artista publicó un video del momento en el que él y su pareja leen los votos matrimoniales.

"Generalmente, me levanto primero que tú y lo primero que volteo a ver es a ti, sin que te des cuenta, en tu estado más simple, más puro, en silencio, quizás unos segundos o a veces uno o dos minutos, solo para asegurarme que sigues aquí", expresó Caballero.



Por su parte, Esteman le dijo a su esposo lo siguiente: "Me emociona compartir esta vida contigo y atravesar hasta los obstáculos más grandes juntos, me emociona despertarme cada día a tu lado y mirarte a los ojos, me emociona nuestro futuro, me emociona construir nuestra propia familia y nuestra forma de ver el mundo y vivir la vida juntos. Me emociona estar parado hoy al frente tuyo y decir en voz alta que nos vamos a casar, llegaste para cambiarme la vida, te amo hoy y siempre".

La publicación del cantante acumula más de 71 mil me gusta y elogios por parte de sus seguidores: "¡Felicidades! Qué hermosa pareja! 😍👏", "¡qué hermosura! ❤️ ¡Que viva el amor real y cómplice! 😍" y "felicidades, Esteban, Jorge y familia. Cuánto amor ♥️♥️♥️".

Fue en julio de 2022 cuando Esteman le hizo la romántica propuesta de matrimonio a Jorge, a orillas del río Sena, en París, y con una canción que el mismo artista escribió y entonó.

El joven mostró en sus redes sociales el momento emotivo. Un amigo se encargó de la guitarra mientras él cantaba ‘Un día en París’, título del sencillo para ponerle el anillo a su pareja.