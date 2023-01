Esto dijo reguetonero tras rechazo por sus comentarios contra la mujer y que incitaban a las drogas

Las afirmaciones quedaron en video y las hizo en un concierto donde, además, hubo tribuna para menores. Piden vetarlo y anuncian medidas para que eso no se repita.

El requetonero puertorriqueño Luigi 21 Plus (o Lui-G 21 Plus) respondió este martes 30 de julio de 2019 al rechazo que causaron sus comentarios de insulto hacia la mujer e incitación al consumo de drogas durante su presentación del pasado fin de semana en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.

“Siempre canto borracho y ‘arrebatau’. Siempre hablo de sexo. O sea, el que se ofenda por eso a las 2:00 a. m. es que tiene que estar bien sensible. Disculpame si te marchité un pétalo”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, junto al video donde se refiere al licor y la marihuana.



Y si las afirmaciones que hizo en el concierto del sábado 27 de julio, que además estuvo encabezado por los reguetoneros Wisin y Yandel, no cayeron bien entre un sector de la ciudadanía, esta última no fue la excepción.

“Ojalá tus hijos salgan igual que tú, que beban alcohol y fumen marihuana, ya verás que tenés que pagar los platos rotos de tus consecuencias”, comentó, por ejemplo, el usuario @corteurbanocali en la misma publicación del también conocido como ‘el Bokisucio’.

Una de las primeras personas en expresar públicamente su rechazo tras conocer los videos del concierto donde Luigi 21 Plus se refería de forma grotesca a las mujeres y decía que continuaba fumando marihuana fue la diputada del Valle del Cauca Mariluz Zuluaga.

“Tiene una influencia negativa en nuestros hijos, incitó a los jóvenes al consumo de drogas, al consumo de licor, a desobediencia e invita también a ese maltrato y ese irrespeto a las mujeres”, dijo la asambleísta, que también pidió vetar al artista.

Por estos hechos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca, considera que Luigi 21 Plus “no es una persona grata para el Valle del Cauca, ni para el país”, por lo que le va a “hacer un llamado a la Cancillería para que revise cuando este tipo de artistas se presenten en nuestro país”.

“Realmente tenemos que buscar personas que den ejemplo, que puedan con sus canciones, con sus contenidos y con sus comportamientos ejemplarizar a nuestros jóvenes y niños para que estudien, hagan deporte y sean productivos para nuestra sociedad”, dijo la mandataria regional.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, calificó de abuso e inadmisible que un cantante use un espacio musical “para fomentar las drogas y el maltrato a la mujer” y, “peor aún, frente a menores de edad.



Es inadmisible que un cantante venga a dar un concierto a Cali y use ese espacio, propiciado para la música, para fomentar las drogas y el maltrato a la mujer. Peor aún frente a menores de edad. Es un abuso que como sociedad no podemos permitir y sobre lo cual vamos a actuar. https://t.co/bZ31RGHtgo — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) July 30, 2019

Advertisement

Entretanto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, anunció que las medidas que se tomarán “frente a los execrables hechos protagonizados” por el cantante de 42 años, cuyo nombre de pila es Hiram David Santos Rojas.



Frente a los execrables hechos protagonizados en Cali por un cantante de reggaetón el pasado sábado en el que, en presencia de menores, se irrespetó a las mujeres y se incitó al consumo de licor y drogas, tomaremos las siguientes medidas: — Andrés Villamizar (@villamizar) July 30, 2019