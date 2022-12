Esto le dio el novio a Kylie Jenner, una de las Kardashian, al cumplir 19 años

La pequeña de la familia Kardashian cumple años y ha publicado en sus redes sociales la emoción en este día.

Kylie Jenner es la hija menor de la exatleta y medallista olímpica Caitlyn Jenner y de Kris Jenner. Además de participar en el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, la estadounidense es empresaria, tiene una línea de maquillaje y otra de ropa junto con su hermana Kendall.

Estos son algunos de los videos que publicó la joven en Instagram. “Feliz cumpleaños a mí”, escribió para acompañar el clip.

️19 Una foto publicada por King Kylie (@kyliejenner) el10 de Ago de 2016 a la(s) 7:05 PDT

happy birthday to me Un vídeo publicado por King Kylie (@kyliejenner) el10 de Ago de 2016 a la(s) 7:00 PDT

Estas son algunas de las fotos de Kylie Jenner.

Una foto publicada por King Kylie (@kyliejenner) el1 de Ago de 2016 a la(s) 7:00 PDT

Una foto publicada por King Kylie (@kyliejenner) el1 de Ago de 2016 a la(s) 7:17 PDT

Kylie & Kimberly Una foto publicada por King Kylie (@kyliejenner) el28 de Jul de 2016 a la(s) 3:53 PDT

Kristen! @kyliecosmetics Una foto publicada por King Kylie (@kyliejenner) el15 de Jul de 2016 a la(s) 5:43 PDT

