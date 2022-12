Esto le respondió Ricky Martin a sus hijos cuando le preguntaron por qué tenían dos papas

El cantante puertorriqueño reveló detalles de la “emotiva conversación” que sostuvo con Matteo y Valentino.

Ricky Martin, quien recurrió al método de subrogación de vientre para ser padre, aseguró en entrevista con la revista Out que “este día llegaría y tendría que ser claro” con los gemelos.

Publicidad

"Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", contó a Out.

"Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: 'no hay nada malo al respecto'. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", agregó.

Desde el nacimiento de sus pequeños, el boricua se encargó de la crianza solo, pero desde hace dos años lo hace junto a su pareja el pintor Jwan Yosef.

Publicidad

Vea, además:

“Es mi hombre”: Ricky Martin confiesa que contrajo matrimonio con...