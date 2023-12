Esto mide Yeferson Cossio tras su dolorosa cirugía de alargamiento de piernas: "Es gigante"

Fue en septiembre de este año cuando Yeferson Cossio le contó a sus seguidores que se sometió a un doloroso procedimiento estético para alargar sus piernas. Según el creador de contenido, esta fue la "cirugía más dolorosa del mundo".



"Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. Hace dos años, aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente no lo quise decir, porque son temas muy personales. Hubo un millón de especulaciones tipo iluminati que realmente no me importaban. Que hablen de mí me sirve. Pero la que más me impactó fue el estiramiento de piernas. Me puse a investigar, a conocer gente y sí existe", expresó Yeferson Cossio en su momento.

En las últimas horas, el influencer paisa compartió en sus historias de Instagram que gracias a dicha cirugía su estatura es 1.83 cm. Cabe aclarar que Yeferson Cossio medía 1.77 cm, lo que significa que ganó seis centímetros.

"En este momento estoy midiendo 1.83", contó el joven. "En qué momento creció tanto, parece normal. Es gigante", expresó su hermana Cintia.



Por supuesto, los comentarios en redes sociales no faltaron. "Bien por él... Consiguió lo que quería", "Ya era alto, no había necesidad de que hiciera eso, pero qué más da", "Esos centímetros no son reales, siempre lo sabrá en su interior", "¡Qué chimba! Me voy a hacer la misma cirugía" y "Ya no sabe en qué gastar la plata", fueron algunas opiniones.