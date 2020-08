“Esto no es un chiste, el virus sí existe y es muy peligroso”: J Balvin

La noche del jueves, cuando se realizó la atípica gala de los Premios la Juventud, el colombiano J Balvin reveló que ha pasado días muy difíciles tras ser contagiado con COVID-19 y lanzó una alerta a sus fans sobre el impacto de la enfermedad.

El video, que inicialmente iba a ser un llamado al cuidado al conducir para evitar trágicos accidentes de tránsito, llevó a una profunda reflexión.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo J Balvin.

J Balvin también dijo: “(Quiero) enviar un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste; a pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus sí existe y es muy peligroso”.

La revelación provocó una reacción en redes sociales de quienes lo apoyan, pero también quienes le critican por supuestas fiestas en las que se le vio, como la del día de su cumpleaños, en mayo, aunque en esta el artista tomó estrictas medidas de seguridad.

J Balvin se suma así a una lista de personalidades colombianas afectadas por la enfermedad del COVID-19, como Karol G, Danna García, el ciclista Fernando Gaviria y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia.