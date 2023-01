“Esto no se lo deseo a nadie”: La Segura confesó que sufre de cuadros de ansiedad

Relató que sus episodios parecen haberse Intensificado en cuarentena y explicó por qué no había buscado ayuda profesional antes.

Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ en las redes sociales, desnudó su alma y se sinceró con sus seguidores para hablar finalmente de sus problemas de salud mental.

Hace unos días, la influenciadora caleña hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que confesaba a sus fans que no se ha sentido bien “en lo absoluto” y que una vez terminara esta cuarentena iba a buscar ayuda profesional.

Aunque ella aclaró que lo que padecía no tenía nada que ver con el aislamiento por coronavirus COVID-19 , su anuncio generó muchas especulaciones, por lo que ella tuvo que salir a explicar qué le está pasando.

A través de un video en su canal de YouTube, la joven dijo que padece de cuadros de ansiedad y ataques de pánico desde hace tres años.

Explicó que no había buscado ayuda profesional antes porque sus episodios parecían ser esporádicos y que, hasta hace poco, se sentía capaz de sobrellevarlos.

Sin embargo, luego de un mes de cuarentena sus síntomas empezaron a intensificarse, y un episodio de ansiedad que antes vivía cada tres meses lo está viviendo a diario.

“Quiero aclararles que yo no sufro de depresión, esto no es depresión, gracias a Dios. No voy a declarar que estoy enferma, simplemente estoy pasando por algo que debe tener un propósito. Lo que tengo se llama síncope”, dijo La Segura.

“Me desespero, me sudan las manos, no sé que hacer, empiezo a llorar. Es una sensación que no se la deseo a nadie. Uno no se siente en la realidad. Me siento como en una burbuja, como si mente no estuviera conectada con mi cuerpo. He estado en la puerta de una tristeza infinita. Cuando todo termina, siento que me ha pasado un camión por encima”, agregó.

La influenciadora relató que hace tres años ocurrió su primer ataque. Tras ser atendida en un centro asistencial, un médico le recomendó buscar ayuda profesional, pero ella se negó a hacerlo al considerar que podía “luchar en contra de eso”.

‘La Segura’, que siempre se ha caracterizado por ser una persona efusiva y alegre, explicó que, por el momento, entregará esta situación a su fe en Dios y que una vez termine el aislamiento buscará ayuda profesional.