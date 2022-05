Esto pagó Lina Tejeiro para que le retiraran los biopolímeros: "Es una cirugía nada económica"

Lina Tejeiro dio a conocer uno de los momentos más difíciles de su vida. Al igual que algunas celebridades la actriz tuvo problemas con los biopolímeros, razón por la que tuvo que someterse a una cirugía para extraer estas sustancias de su cuerpo.

La joven nacida en Villavicencio comentó que le detectaron los biopolímeros justo cuando estaba haciendo los trámites para comprar su casa.

"Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros y también estábamos en pandemia y entonces me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros. Y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para operarme de los biopolímeros", dijo Lina Tejeiro.

La actriz de 'Padres e hijos' también reveló la gran suma que tuvo que pagar para someterse a este procedimiento. "Me costó entre 30 y 40 millones de pesos la retirada de los biopolímeros (...) Gracias a Dios yo tengo los recursos para pagar, pero debería ser gratuita, hay muchas personas que fueron engañadas con esta sustancia", agregó Lina Tejeiro.