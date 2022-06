Esto respondió Jhonny Rivera a seguidor que le pidió dinero

Jhonny Rivera dejó ver a sus seguidores la curiosa petición que le hizo un fanático en Instagram. Todo empezó cuanto el intérprete de 'Cómo le explico' abrió un espacio de preguntas y respuestas en su red social.

"¿Me quieres ayudar con plata? Quiero hacerme la lipo", fue la frase de dicho usuario. Jhonny Rivera compartió su respuesta acompañada de una fotografía suya con expresión de aburrimiento.

"Es aburrido ver que no hay casi preguntas. El 80% es para ayudas", dijo el cantante.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El post se llenó de comentarios como "la gente no tiene vergüenza 😳", "yo no sé si es gente floja que todo lo quieren regalado o descarados que no tienen vergüenza", "pobre Jhonny 😂😂" y muchos más.

