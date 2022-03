Esto se hizo Epa Colombia para agrandar su cola: “Quiero que quede igual que la de la Valdiri”

La influencer Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se sometió a un procedimiento para agrandar sus glúteos, según compartió recientemente. La creadora de contenido asegura que quiere que su cola quede como la de Andrea Valdiri.

“Yo no tenía caderas, ya me las están creando como las de Yailin (la más viral). Voy a quedar más linda, no tengo la cola morada, ahí me metí 12 milloncitos”, aseguró.

La empresaria de keratinas aseguró que se trata de sculptra, un proceso que se está realizando poco a poco y en el que ha gastado 12 millones de pesos.

Se trata de un relleno inyectable no invasivo que mejora la apariencia de los glúteos, desapareciendo la celulitis y levantado la cola.

“El cambio se vio, ahora sí me compactan los senos con la cola, ¿se acuerdan que antes no?, me veía mal”, manifestó.

Recientemente, Epa Colombia protagonizó un video en el que lució con poca ropa para hacer el Anitta challenge y muchos le admiraron su figura.

Semanas atrás, la influencer había afirmado que no se sometería a más retoques estéticos, teniendo en cuenta que tiene aumento de senos, labios y perfilamiento de mentón, pero tal parece que cambió de opinión.