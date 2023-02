Esto se sabe de Yailin la Más Viral tras su separación de Anuel AA: ¿ya no lo sigue en Instagram?

Mediante un video en redes sociales, Anuel AA, artista recordado en Colombia por su antigua relación con Karol G, confirmó su separación con Yailin la Más Viral. El cantante explicó que "ya no estamos juntos por cosas de la vida".



"Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", expresó el reguetonero.

Pese a las declaraciones que dio Anuel AA, hasta el momento Yailin la Más Viral no se ha pronunciado. No obstante, sí ha realizado algunas acciones en redes sociales con las que no pasó desapercibida. Y es que en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 6,6 millones de followers, dejó de seguir al padre de Cataleya, la hija que espera.

La 'Chirivika' sigue pocas cuentas en Instagram: a @cattleyagazmezg, creada para su bebé, a Rosalía, a Cardi B y a una doctora de ginecoestética. Por otro lado, Yailin la Más Viral desactivó la sección de comentarios en todas sus publicaciones de esta red social.



Y es que después de anunciar su separación, Anuel AA les pidió a sus seguidores que apoyaran a su expareja, así como él lo seguirá haciendo. “Siempre va a ser mi familia”, dijo el puertorriqueño, agregando que Cataleya será "la hija de papi".

¿Por qué se separaron Anuel AA y Yailin la Más Viral?

El cantante enfatizó en que ninguno de los dos va a hablar sobre los motivos de su ruptura: "No vamos a estar haciendo un circo y explicando por qué sí o por qué no".

La noticia de su separación dejó boquiabiertos a sus fanáticos, pues meses atrás se les vio muy felices tras anunciar el embarazo de la joven. Fue el 16 de diciembre cuando Yailin la Más Viral publicó en sus redes un video en el que se observa a Anuel AA besando su pancita.

"El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró. Eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida", manifestó la 'Chirivika'.

Agregó: “Cada día es una aventura contigo, quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, me encantas. Siempre que me necesites estaré para ti”.