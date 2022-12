Estos adolescentes ‘enloquecieron’ intentando navegar en Windows 95

Los avances tecnológicos no se detienen y si no se mantiene al ritmo de las actualizaciones, es probable de lo deje el bus.

Sucede lo mismo cuando se prueba constantemente con lo nuevo pero le ponen en frente un sistema que podría considerarse “pasado de moda”.

El exitoso canal de YouTube ‘Fine Brothers Enterteiment’, recreó una situación bastante particular en la que unos adolescentes entre 16 y 19 años tienen que manipular un computador que funciona con el sistema operativo Windows 95.

La escena resulta graciosa porque en principio, tienen problemas para prender el computador y, además, pierden la cabeza al no poder conectarse a internet sin WiFi.