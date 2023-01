“Estos kilos nuevos son de amor”: Liss Pereira y Ricardo Quevedo anunciaron que serán papás

Los comediantes compartieron la noticia con sus seguidores por medio de Instagram. Este será el primero hijo de la pareja.

Con motivo del cumpleaños de Liss, decidieron contar detalles de su relación y del embarazo.

Publicidad

"Si hace unos años me hubieran preguntado cómo iba a ser mi vida hoy, de ninguna manera habría acertado, no sabía que iba a estar así de enamorada, así de acompañada y así de feliz, no sabría que la meta de los kilos menos perdería sentido y en lugar de eso llegaría a mis 32 con unos kilos de más, pero esta vez no me harían sentir insegura, que estos kilos nuevos son de amor, de un amor que empezó a crecer dentro de mí…”, escribió Liss.

Por su parte, Cejas Pobladas dijo que había sido posible ya que “trabajamos juntos, amamos juntos, nos divertimos juntos y, de tanta diversión, ahora tendremos un bebé juntos. Estamos felices, nos tendremos paciencia y amor…”