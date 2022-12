Estos personajes llegarán al mundo de Stranger Things en su tercera temporada

Los productores andan buscando tres actores para personificar los siguientes papeles.

Aunque no se ha comenzado las grabaciones, son varios los adelantos sobre la nueva temporada del seriado producido por Netflix. En esta ocasión se sabe que tres nuevos personajes llegarán a Hawkins, ciudad en la que se lleva a cabo la serie.

El sitio That Hashtag reveló el perfil de los nuevos miembros de elenco.

El primero es el alcalde de Hawkins, Larry Kline. Según el perfil dado por productores, este es un político entre 40 y 60 años descrito como embaucador, egoísta y patético. Lo que llama la atención es que no estuvo presente en ninguna de las crisis que tuvo el pueblo en las anteriores temporadas.

El equipo también está buscando un actor de 50 años con sobrepeso para que encarne a Bruce, un reportero de noticias. Se cree que este será un simple antagonista menor que desaparecerá en los primeros capítulos.

Y el tercero es Patricia Brown. Ella, de 70 años, tendrá una amistad con los niños y posiblemente resolverá muchos de los enigmas de la serie.

Los fanáticos esperan con afán la nueva temporada, que aún no se ha comenzado a rodar y que tan solo tendrá 8 capítulos.