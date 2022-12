Estos son los ganadores de los Globo de Oro 2015

La latina de raíces puertorriqueñas Gina Rodríguez se proclamó este domingo mejor actriz de comedia de televisión en la ceremonia de la 72 edición de los Globos de Oro que se está celebrando en Los Ángeles gracias a su trabajo en la serie "Jane The Virgin".

Muy emocionada, Rodríguez dedicó el premio al equipo de la cadena CBS y sus compañeros de reparto, y tuvo palabras muy sentidas para su familia, en especial a sus hermanas por ser para ella "un modelo de conducta" y para sus padres por animarle a que tuviera "sueños grandes".

La 72 edición de los Globos de Oro tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton.

Listado de ganadores:

Mejor película drama

Boyhood

Mejor película comedia o musical

The Grand Budapest Hotel

Mejor actriz en una película de drama

Julianne Moore -Still Alice

Mejor actor en una película de drama

Eddie Redmayne, The Theory Of Everything

Mejor actor en una comedia o musical

Michael Keaton, Birdman

Mejor actriz en una comedia o musical

Amy Adams, Big Eyes

Mejor actor de reparto

J.k. Simmons, whiplash

Mejor actriz de reparto

Patricia Arquette, Boyhood

Mejor película animada

How To Train Your Dragon 2

Mejor director

Richard Linklater, Boyhood

TELEVISIÓN

Mejor drama de TV

The Affair

Mejor actor en un drama de TV

Kevin Spacey, House Of Cards

Mejor actriz en un drama de TV

Ruth Wilson, The Affair

Mejor comedia de TV

Transparent

Mejor actor en una comedia de TV

Jeffrey Tambor, Transparent

Mejor actriz en una comedia de TV

Gina Rodriguez, Jane The Virgin

Mejor película para TV o miniserie

Fargo

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Billy Bob Thornton, Fargo

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Maggie Gyllenhaal, The Honorable Woman

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para TV

Matt Bomer, The Normal Heart

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para TV

Joanne Froggatt, Downton Abbey