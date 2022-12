“Estoy orgullosa de mi cuerpo”, Lady Gaga responde ante críticas

Los comentarios positivos acerca de la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl fueron varios. Sin embargo, otros criticaron su barriga y haberla exhibido durante el show del medio tiempo.

La estrella decidió responder para dejar claro que se siente orgullosa y a gusto de su cuerpo. "Me he enterado de que mi cuerpo se ha convertido en motivo de debate, y solo quiero decir que me siento muy orgullosa de él, al igual que ustedes deberían estar orgullosos del de ustedes”.

Gaga agregó “sin importar quiénes o cómo sean. Podría darles un millón de motivos por los que no deberían escuchar a nada ni nadie para tener éxito. Sean ustedes mismos, sin descanso. De eso están hechos los campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los quiero chicos”.