"Estoy saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles": J Balvin

Tras recibir un galardón en los Premios Juventud en la categoría ‘Video con el mensaje más poderoso’ por el clip de su sencillo ‘Rojo’, J Balvin confesó que está saliendo del COVID-19.

El cantante de música urbana habló de su batalla contra la enfermedad y confesó que por el coronavirus ha pasado momentos muy complejos.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro”, contó el antioqueño.

El cantante invitó a sus seguidores a extremar cuidados y medidas, pues el coronavirus no es “un chiste” y él es testimonio de ello.

“Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. A pesar de que hay tantos cuentos mediáticos el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”, destacó J Balvin.

Los seguidores del reconocido exponente de la música urbana lo llenaron de mensajes y palabras de aliento en este difícil momento.