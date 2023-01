Estremecedor relato de Lady Noriega sobre sus días en UCI: “yo sentía que no estaba dentro de mí”

Lady Noriega conmovió hasta las lágrimas a los presentadores del programa Día a Día del Canal Caracol al relatar los momentos tan difíciles que vivió en medio de la batalla contra el COVID-19.

“Para mí es muy duro recordar toda esta situación y me pone mal, a veces me quiebra, pero yo lo hago porque de verdad 500 muertos diarios en Colombia es dramático, es como si se estrellaran dos aviones. Yo no puedo creer que la gente se vaya volviendo insensible ante una situación como la que estamos viviendo”, reflexionó la actriz.

Publicidad

A través de su testimonio espera que los ciudadanos se concienticen ante la gravedad de este virus.

“Uno a veces se relaja, ve que van pasando los meses, que nos sacaron de la cuarentena, que ya nos dejan viajar en avión, que podemos ir a un restaurante y nos vamos relajando y de ahí es que termina uno complicado en una UCI”.

Para Lady, el COVID es una enfermedad traicionera.

“Lo mío fue una cosa absolutamente dramática. Me despierto con mucha fiebre, con ese dolor de cabeza horrible, con sed, dolor en el cuerpo. En urgencias fue donde me hicieron la prueba de COVID, a las cuatro horas me dice eres positiva y a mí eso me cayó superhorrible, yo dije: Dios mío, mi garganta, los compromisos que tengo, pero me tranquilizaron porque me dicen 'le vamos a mandar unos medicamentos y se va para la casa, lo podemos manejar desde la casa', entonces yo dije me va a tocar uno de esos manejables, suave”.

Publicidad

Sin embargo, su salud empeoró y tuvo que volver a urgencias.

“Al otro día estoy peor, yo sentía que el mundo se me venía porque ya fue una opresión en el pecho que no me dejaba respirar y me llevan nuevamente para urgencias, allá empiezan a ponerme unas cargas altísimas de cortisol, de medicamentos, tratando de ayudarme, me ponen una cánula de alto flujo, que es la cosa más espantosa, porque uno siente que el aire entra de una manera que te golpea como un puño, yo les decía no soy capaz. Te van amoldando, tratando de acostumbrar hasta que la toleras y hasta ahí me acuerdo yo”, aseguró.

Publicidad

Su memoria sobre esos días quedó en blanco.

“Mi esposo es el que me pone al día y me dice: 'en hospitalización estuviste 14 días', que yo los perdí de mi memoria. Él me decía a mí 'lo que más me preocupaba era verte con la mirada totalmente perdida, como catatónica', me decía 'ya no estabas ahí'”, recordó.

Y cuando parecía que iba a superarlo, tuvo que ser intubada por una neumonía.

“A los 14 días que se supone que ya estábamos saliendo del COVID, me da una neumonía y es donde me complico y la saturación se baja a 43 cuando debe estar en 98, uno puede perder la conciencia, tener muerte cerebral, por falta de oxígeno”, expresó.

Publicidad

De los pocos recuerdos que tiene de esos momentos, tiene muy claro el día en el que la neumóloga le informó que iba a ser intubada y que le dio unos minutos para despedirse de sus seres queridos.

“Entra mi esposo y yo le digo 'llama a mis hermanos, llama a mi papá, llama a mi gente porque ella me dice que me despida. Yo la verdad siento que tengo un hilito de aire aquí y que la vida se me está yendo'”, manifestó.

Publicidad

“Ellos me daban ánimo, me decían cosas muy positivas, pero yo estaba tan mal, lo único que yo les decía era: 'si Dios me lleva me hace un favor' ”.

Lady dijo no tenerle miedo a la muerte y se encomendó a Dios y en su fe para salir adelante, pero no dejaba de pensar en sus seres amados.

“A mí lo que me duele es dejar a mi esposo y a mi hijo que me necesitan. Mi muchacho tiene 16 años, no se defiende solo“.

Su esposo fue quien estuvo con ella y de la mano trató de darle toda la fortaleza para afrontar ese momento.

Publicidad

“Son momentos tan duros físicamente, además tú no sientes alientos de nada; yo sentía que no estaba dentro de mí“, señaló.