Estreno de Shakira en La Voz EE. UU., visto por 13,4 millones de personas

Según los datos ofrecidos este lunes por la compañía especializada Nielsen, la transmisión alcanzó una cuota de pantalla del 4,7 % entre los adultos de edades entre 18 y 49 años, "The Voice", un concurso de la cadena NBC para descubrir nuevos talentos para la canción, fue el programa más visto en EE.UU. el lunes por la noche en este segmento.

Shakira busca transmitir toda la energía que despliega sobre el escenario en este nuevo reto profesional. Ya en un anticipo del programa dejó claras sus intenciones: "nunca subestimen a una mujer colombiana".

En una de sus intervenciones durante el programa, la cantante, unida sentimentalmente al futbolista español Gerard Piqué, con quien tuvo a su primer hijo, Milan, el pasado 22 de enero, dijo a uno de los concursantes que prestase atención a la hora de elegir a su mentor en el programa y que confiase en ella.

"Tienes que estar seguro de que vas a elegir al maestro que sea positivo, que tenga la mayor fe posible en ti. La fe es el motor y yo tengo fe en tu talento", dijo.

Además de Shakira son jueces en esta nueva temporada de "The Voice" el artista de R&B estadounidense Usher, que también debutó el lunes en reemplazo de Ceelo Green, el líder de la banda californiana Maroon 5, Adam Levine, y el cantante de country Blake Shelton.

Los datos de audiencia del programa del lunes son mejores que el estreno de la pasada temporada (12 millones y 4,2 % de cuota de pantalla).

El inicio de la cuarta temporada de "The Voice" superó al otro programa musical por excelencia de los lunes en la televisión estadounidense, "Dancing with the stars", que obtuvo una cuota de pantalla del 2,3 % entre los adultos entre 18 y 49 años de edad.

Medios especializados destacan hoy el estreno de Shakira y Usher en "The Voice" y consideran que los dos cantantes aportan nueva energía al programa, mientras que MTV asegura que la colombiana estuvo "divertida" durante el programa, de dos horas de duración.

