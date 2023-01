“Estuve en el cielo y el infierno”: la Gordita Fabiola habla de su experiencia en el más allá

Dice que escuchó gemidos y gritos, y que vio gente muy mala y dolor. Después, según su relato, aparecieron dos ángeles. Este es su testimonio.

Fabiola Posada fue hospitalizada en Bogotá el pasado 22 de febrero, luego de presentar un cuadro de desnutrición severa y anemia.

Durante tres días, “los médicos dieron su vida y tiempo para salvarme”, cuenta en esta entrevista con Noticias Caracol.

“Es una condición difícil de manejar, pero yo lo logré, soy un milagro”, dice.



Durante la crisis aseguró que tuvo una experiencia con el más allá.

“Lo del infierno fue duro porque es lo que uno se imagina que pasa. Es oscuridad total, gente muy mala, hay gemidos, llanto, dolor, rabia y toda clase de sentimientos feos; me querían coger y hacer daño”, afirma.

“Luego fui al cielo cuando dos ángeles llegaron a mi habitación y los vi detrás de los médicos. Para la ciencia es difícil creer esas cosas, pero para una mujer que tiene fe, como yo, lógicamente sí las siento vividas. Los médicos dicen que son alucinaciones de mi coma, pero fue tan real y doy testimonio que existe un cielo y un infierno”, resalta.

De igual forma afirma que su estado de salud ha mejorado y que la próxima semana retomará su trabajo en Sábados Felices.

“La perseverancia y la fe, no hay mayor poder. Es aquello que existe, pero sabes que no puedes tocar, tiene fuerza. Apégate la fe”, es el menaje de la humorista para quienes padecen alguna enfermedad.

