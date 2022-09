Eugenio Derbez rompe el silencio y habla de su accidente: “El dolor más fuerte de mi vida”

El actor Eugenio Derbez apareció en sus redes sociales para explicar el aparatoso accidente que sufrió el pasado 29 de agosto y que lo envió al hospital.

El mexicano, muy conocido por su protagónico en ‘No se aceptan devoluciones’, hizo un live desde su cuenta de Instagram. “Quise hacer este live porque sé que hay mucha gente preguntando por mí. Primero que todo quiero agradecer por las muestras de cariño”, señaló Eugenio Derbez.

Relató que ha recibido muchos mensajes, pero que, por los sedantes tan fuertes que le han dado, las dos primeras semanas tras el accidente ha estado prácticamente dormido y por ello no vio su celular.

Antes de explicar qué fue lo que sucedió, indicó que el quería preguntarse por qué ocurrió. “Las cosas pasan por algo”, dijo.

Indicó que llevaba un buen tiempo de mucho trabajo. “Fue un año de intenso trabajo, los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Óscar y tres series... estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, añadió.

Contó que le encanta la adrenalina y que el mes anterior había estado haciendo actividades extremas, estar en un río lleno de cocodrilos. Y un día antes de regresar a su casa ocurrió el percance.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y empecé a caer”, relató.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, y respondió fue a lo que mis ojos estaban viendo, moví los pies y me tropecé: fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso hacia arriba y haciendo que se le saliera hasta acá (muestra arriba del hombro)”, agregó.

También contó que el dolor era tan fuerte que se desmayó en el auto. Al llegar al hospital lo sedaron, le acomodaron el hueso, pero le explicaron que era una fractura muy seria y tenía que ser operado en otro lugar.

Reveló que tuvo cinco fracturas grandes y diez pequeñas, indicó al agregar que básicamente le tuvieron que reconstruir el brazo izquierdo.

Derbez señaló que en los hospitales donde lo atendieron le indicaron que son muchas las personas que llegan accidentadas por estos juegos de realidad virtual. También advirtió que cuando las personas realicen estas actividades deben estar en un espacio seguro para evitar accidentes como esos.

Al final, con lágrimas, Eugenio Derbez agradeció todos los mensajes y dijo que lo que le pasó lo ha dejado "muy sensible”.

Vea lo que dijo Eugenio Derbez: