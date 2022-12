Evan Rachel Wood, actriz de ‘Westworld’, revela que fue violada dos veces

Evan Rachel Wood, de 29 años, aseguró que reveló su historia en una entrevista con la revista Rolling Stone, pero después decidió compartirla en redes sociales para "no estar más en silencio".

La actriz que precisamente interpreta a una mujer que fue violada en el drama de HBO, dijo que la primera vez fue abusada por alguien "significativo", una pareja, y luego por el dueño de un bar.

"La primera vez no estaba segura de que si lo hacía tu compañero era igual una violación, hasta muy tarde. Además, quien me creería", escribió.

"La segunda vez pensé que era mi culpa que debía haber peleado más, pero tenía miedo", siguió.

Dijo que los ataques se produjeron "hace muchos, muchos años" y que con el tiempo entendió que no eran su responsabilidad.

Wood indicó, además, al igual que lo dijo en la entrevista con Rolling Stones, que creía que los ataques fueron "de los muchos factores" que impulsaron a su intento de suicidio cuando tenía 22 años.

La actriz, que es bisexual, dudó en contar esta parte de su vida por temor a que pensaran que estaba llamando la atención o que dijeran que "no era gran cosa y que no se trataba de una violación".

"No creo que vivamos en un tiempo en el que la gente se pueda mantener callada más, definitivamente no", escribió.

Y aunque aseguró que estaba feliz con su vida, "aún no estaba Ok".

Woods interpreta a Dolores, un androide en la serie de ciencia ficción basada en la película del mismo nombre de 1973 sobre vaqueros en un espacio futurista.

En el primer episodio, su personaje se muestra siendo arrastrado para ser violado.

Después de publicar la carta, agradeció el apoyo y dijo que "se tomaría un tiempo de las redes sociales".