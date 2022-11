Ex de Aleska Génesis la señala de haberle hecho brujería a otros famosos, entre ellos Maluma y Yatra

Mientras Aleska Génesis ha causado revuelo en redes sociales con un video anunciando un lanzamiento, luego de la polémica que causó una grabación de ella con otra mujer que le estaría haciendo brujería al cantante Nicky Jam, otro exnovio suyo ha lanzado fuertes acusaciones en su contra.

El empresario venezolano Miguel Mawad publicó en sus historias de Instagram un comunicado en el que asegura que se encuentra en un proceso judicial con Génesis y la señala de haberle hecho supuesta brujería a otras personalidades de la farándula.

Publicidad

“Aleska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Larry Blag, su mamá y novia (tengo pruebas de todo”, aseguró.

Publicación de Miguel Mawad sobre Aleska Génesis Tomada de Instagram @mglmwd

Asimismo, se refirió a la publicación de la modelo en relación con un lanzamiento.

“Yo no tengo nada que ver, no me presto a ningún experimento social, ningún video, ni nada con su persona. No me hablo con ella y estamos en un proceso judicial bien denso”, agregó.

El empresario incluso señaló que a sus hijos y un ahijado les habrían hecho brujería y sentenció: “Hay gente mala de alma, de convicción y de corazón”.

Publicidad

Hasta el momento, la modelo no se ha referido a las declaraciones de su expareja.

Miguel Mawad ha sido señalado de exponer el video del supuesto amarre a Nicky Jam. El empresario y la modelo habrían sostenido una relación entre 2016 y 2021.