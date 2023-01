“Excelente mujer”: Daniela Ospina habla de Shannon de Lima y de su relación con Salomé

La modelo paisa no dudó en halagar a la actual pareja de su exesposo. También, se refirió al nacimiento de Samuel y a la identidad de su madre.

Luego de las imágenes que se conocieron de Daniela Ospina y James Rodríguez juntos en Miami , mucho se especuló sobre la cercanía de los colombianos y sus actuales parejas.

Publicidad

El programa Suelta La Sopa, encargado de difundir dichos videos, entrevistó a la empresaria colombiana para conocer de la relación con su exesposo, la llegada de Samuel y Shannon de Lima.

Daniela contó que su hija Salomé recibió con alegría y amor la noticia de la llegada de su primer hermanito. La periodista aprovechó el tema para conocer la opinión de la colombiana sobre la forma cómo fue concebido Samuel, a lo que ella respondió:

“Él ya nos había comentado. Es personal, creo que él ya decidió hacer su vida, entonces si a él lo hace feliz nosotros tenemos que aceptar todo, basarnos en el amor”, respondió.

La modelo paisa sembró la duda sobre la identidad de la madre del bebé, pues no afirmó ni desmintió que fuese Shannon de Lima:

Publicidad

“Hay cosas que la verdad a mí no me queda bien decirlas y tampoco creo que las pueda saber todas, entonces en su momento si se tienen que saber o no, creo que son decisiones personales”, señaló.

Finalmente, la empresaria colombiana disipó cualquier duda sobre una supuesta rivalidad con la modelo venezolana.

Publicidad

“Conozco a Shannon se lleva súper bien con Salomé, excelente mujer”, sostuvo Daniela.

Por su parte, Shannon y James fueron abordados por una periodista saliendo de un restaurante, pero ninguno de los dos quiso hablar.