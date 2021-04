Exconcursante de The Bachelor, el reality de solteros más popular, revela que es gay

Colton Underwood, que participó en el popular reality The Bachelor, un show centrado en un hombre soltero que elige una posible esposa entre un grupo de mujeres que compite por su amor, reveló que es gay.

"He huido de mí mismo durante mucho tiempo. Me he odiado durante mucho tiempo", dijo el codiciado soltero a Good Morning America.

“Acepté eso a principios de este año y lo he estado procesando. Y el siguiente paso en todo esto era dejar que la gente lo supiera”, agregó al contar su verdad.

El joven manifestó sentirse arrepentido de haber participado en The Bachelor y le pidió perdón a las mujeres que se disputaron su amor en la temporada 23 del programa, en el 2019.

Según él, desde los 6 años se sentía diferente, pero hasta que entró a secundaria se dio cuenta de que le atraían más los hombres que las mujeres.

“Solía ​​despertarme por la mañana y orar para que se me fuera lo gay”, reconoció Underwood.

Sobre su castidad, expresó que "era el soltero virgen porque era gay y no sabía cómo manejarlo".