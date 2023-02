Excongresista se casó con su perrito: “Él no me hace la de Piqué”

La excongresista peruana Susy Díaz compartió que contrajo matrimonio con su perrito de raza pinscher miniatura. Todo ocurrió en medio de una ceremonia simbólica, a la que la mujer llegó con traje de novia a bordo de una limosina.

“Estoy feliz, feliz, porque me voy a casar con el único perro que me dura 18 años, que no me engaña y no me hace la de Piqué. Yo los caso, te apliqué, también te piqué y la plata te quité”, dijo al programa Al Día.

Asimismo, la excongresista explicó que tras 4 matrimonios tradicionales fallidos tomó esta decisión.

Me han traicionado. Estoy decepcionada de los hombres, entonces este es el único perrito que me dura 18 años, no me abandona y me es fiel. ¡Te amo Chiqui, te amo!”, comentó la mujer.

Durante la ceremonia, otros perritos “se dieron el sí en el altar”, muchos de estos llegaron con sus trajes, e incluso, con las maletas listas para la luna de miel.

Mujer buscó a su perro sin parar durante 4 días: caminó más de 90 kilómetros

Existen personas que dicen que son capaces de hacer cualquier cosa por sus mascotas y hay otras que lo hacen. Tal es el caso de Alifiya Mohamedbhai, una mujer de Manchester que buscó, durante cuatro días, a su perro salchicha extraviado . Su travesía ha sido aplaudida por miles de usuarios en las redes sociales.

Se conoció que la mujer temió lo peor cuando su perro salchicha desapareció mientras paseaba con un amigo.

En ese momento, la mujer de 33 años, acompañada por una amiga, emprendió la búsqueda del perro gracias a un dispositivo que le permitió rastrearlo.

No obstante, el aparato dejó de funcionar por varias horas. Pese a eso, las dos amigas no desistieron en su cruzada por hallar al animalito, que estaba solo e indefenso.

Como por arte de magia, el dispositivo de rastreo volvió a servir y arrojó la ubicación exacta del animal.

Las amigas siguieron las coordenadas y encontraron al perro en la ribera de un río. El animalito se encontraba sentado y solo.

En un video se ve a la mujer entrar al agua, que le llegaba hasta las rodillas, para tener entre sus brazos a la mascota, que chilla al ver a su ama.

“Lo sé mi bebé, lo sé. Por fin te tengo”, fueron las palabras que mencionó Alifiya Mohamedbhai en ese momento.

En declaraciones a Mirror , la protagonista de la historia indicó que “no podía dejar de llorar, fue una locura. Había perdido por completo la fe de encontrarla, pensé que alguien la había robado. El perro estaba absolutamente bien”.

Manifestó que durante los días en los que estuvo desaparecido el animal no tuvo paz: “La casa ha estado vacía y tranquila. Hemos echado de menos su molesto ladrido”.