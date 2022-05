Exempleada de Shakira asegura que “es imposible trabajar con ella”

Recientes declaraciones de una mujer que asegura haber trabajado con la colombiana Shakira encendieron las redes sociales. Las explosivas afirmaciones fueron de Cristina Cárdenas, quien se desempeñó como coordinadora de figuración con los extras.

En una entrevista, Cárdenas señaló que la barranquillera es tan exigente que no se le puede ni mirar.

“A Shakira no la puedes mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, eso está prohibidísimo”, aseguró.

La mujer también hizo énfasis en que la estrella colombiana es “mandona” y que las jornadas laborales con ella son eternas.

En un spot de Shakira, que podría durar 4 horas por las tomas, estamos 17 horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos

Además, resaltó que “si hay alguna que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Dijo 'tú no, tú fuera'”.

Ante los señalamientos, en redes han explotado todo tipo de comentarios, tanto a favor de Shakira como a manera de crítica por los supuestos tratos. La artista, por su parte, no se ha pronunciado.