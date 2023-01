Exesposa de Jota Mario Valencia habla del estado de salud del presentador

Desmiente los rumores que han circulado en algunos medios sobre su condición en el hospital de Cartagena.

Marcela Abello, exesposa de Jota Mario Valencia y madre de sus dos hijos, aclara que el presentador no tiene muerte cerebral.

“Está delicado, pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación”, precisa la expareja de Jorge Mario, a través de su cuenta de Twitter.



Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación. — marcella (@marabello) June 3, 2019

Asimismo, la mujer agradece el apoyo y las palabras de aliento que han recibido tanto ella como María José y Simón Valencia Abello.



Mis hijos y yo agradecemos enormemente sus mensajes tan especiales y sus oraciones que son bendiciones en estos momentos de dificultad. Gracias por tanto amor 🙏 — marcella (@marabello) June 3, 2019

