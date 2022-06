Exesposa de Mauro Urquijo le dio una nueva oportunidad al amor: “A rey muerto, rey puesto”

En una entrevista, María Gabriela Isler, exesposa del actor Mauro Urquijo, dio detalles del porqué de su separación con el intérprete y también reveló que encontró un nuevo amor.

La modelo trans le dijo al programa ‘Lo sé todo’ que se separó de Urquijo hace cuatro meses y dijo que sintió una “especie de shock” porque no le dieron ninguna explicación. Ella manifestó que el actor, de 53 años, decidió irse sin previo aviso y llevarse algunos objetos de la casa en la que vivían en Santa Marta.

“Me duele y le recuerdo a él lo buena mujer que fui, todo lo que lo apoyé”, declaró María Gabriela Isler. Expresó que al comienzo fue difícil, pero reveló que ahora está mejor, pues le dio una nueva oportunidad al amor.

“Ojalá sea diferente. Después de mi separación, quedé dos meses en ‘shock’, pero pasaron 4 meses y Mauro no volvió. ¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto (...) Es centrado, no es viejo, me ha mostrado cariño y me apoya”, añadió Isler.

Sin embargo, prefiere no revelar el nombre de su nuevo compañero sentimental y dijo que el mundo lo sabrá” cuando él se sienta seguro de decirlo públicamente".

Entre tanto, María Gabriela está Bogotá para concretar algunos proyectos personales y preparar el lanzamiento de su colección de ropa para inicios del 2023.