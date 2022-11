Exmánager de Epa Colombia le sacó los trapitos al sol: "Todo lo tuyo es mentira"

En redes sociales se hizo viral la pelea entre Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia , y Alejandro Urrea, exmánager de la influencer y quien está a cargo del sello discográfico Empire House. Todo inició cuando la empresaria de keratinas lo criticó desde su cuenta de Instagram.



Epa Colombia empezó contándole a sus seguidores un caso que denunció la empresaria Luisa Chima en TikTok: "Que una agencia la robó. Bueno, esa misma persona a mí me robó muchísimo tiempo. Ni hablar de Syam Cosmetics, que robó más de 300 millones".

Sobre Alejandro Urrea, Daneidy continuó diciendo que "él jugaba a que era mi mánager porque en su momento él nos conseguía cosas, pero obvio, para robarle a grandes empresas en Colombia".

Añadió: "Él se llama Alejandro Urrea, en su Instragam (Empire House) tiene muchos influenciadores y tiktokers que jamás les paga".

Ante estas declaraciones, el hombre no se quedó callado: “Qué se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia, que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, Que seas una persona bipolar no es mi culpa”.



Agregó: “¿Dónde están las joyas que le ibas a regalar a Lina Tejeiro en su cumpleaños? ¿Dónde quedaron los 20 millones de regalos al matrimonio de Andrea Valdiri? O todas las cosas que prometes por hablar y nunca cumples”.

Por otro lado, Epa Colombia también culpó al empresario de que el influencer Westcol le cobrara a ella 30 millones de pesos.

Sin embargo, él respondió que “con Westcol, cuando grabamos con Mav en Bogotá, tú misma me dijiste que sí y aceptaste el stream con él. ¿Sabías cuánto debías pagar o te recuerdo con conversaciones y audios? Me cansé de decirte: ‘Págale a Westcol. ‘No, ese chino está muy caro’, después de haber ido con él”.

El hombre le dijo a Daneidy que “todo lo tuyo es mentira. Las condecoraciones, todas las conseguí yo. Los nombramientos, yo pagué por eso. ¿Por qué jugué a ser tu mánager? Si tú fuiste la que me lo pediste en dos ocasiones”.



Urrea también habló sobre el proceso legal que tiene Epa Colombia con su expareja: “Todo lo tuyo es una mentira, todo es falso. Tanto que cuando pagaste para que dijeran que habías dado dinero, casas y carros a Diana lo hice yo para limpiar tu imagen, sabiendo que también fue una mentira”.