Exmánager de Juan Gabriel volvió a sorprender y aseguró que el Divo de Juárez ahora sí está muerto

En el pasado, había causado controversia al afirmar que el artista mexicano seguía con vida. En esta ocasión, dijo que su muerte se produjo esta semana.

Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel y quien había sostenido que el Divo de Juárez no había fallecido, se volvió a pronunciar al respecto ante medios de comunicación.

Para sorpresa de todos, dijo que Juan Gabriel ahora sí estaba muerto. Aseguró que la defunción del artista no fue el 28 de agosto de 2016, sino que fue esta semana a causa de una enfermedad que no especificó.

En el pasado, Muñoz defendió la teoría de que Juan Gabriel seguía con vida por no haber visto el cuerpo de la estrella mexicana. Sin embargo, hizo estas inesperadas declaraciones en el programa Hoy de Televisa.

Vea las declaraciones: