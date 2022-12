Exnovia de Jim Carrey se habría suicidado

Esa publicación indicó que la mujer, hallada muerta en su domicilio en Los Ángeles, EE. UU., dejó una nota de suicidio dirigida a Carrey en la que se hace referencia a la reciente ruptura, el pasado 24 de septiembre.

Esa jornada, White publicó su último mensaje en su cuenta en Twitter.

"Me salgo de Twitter, espero haber sido una luz para quienes me son más próximos y queridos", escribió.

[[{"fid":"164774","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Las autoridades creen que White murió a consecuencia de una sobredosis de pastillas que, según fuentes de TMZ, no fue accidental.

Carrey quedó "impactado" y "profundamente entristecido" al conocer la noticia del fallecimiento de la joven, según dijo en un comunicado.

"Fue una flor irlandesa verdaderamente delicada y buena, demasiado sensible para esta tierra", manifestó el actor, que expresó sus condolencias a su familia y amigos, y aseguró que todos han "sido golpeados por un relámpago".

Dos amigos de White encontraron su cuerpo en la vivienda cuando fueron a visitarla para ver qué tal se encontraba.

Carrey, de 53 años, conoció a White en 2012 y tuvieron una relación que concluyó pocos meses después. El pasado mes de mayo retomaron su romance que finalizó, según TMZ, el 24 de septiembre.

Los Ángeles, EE. UU.