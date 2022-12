Exnovia de Maradona afirma que recibió mal trato por parte del jugador

"Me golpeaba y tengo pruebas. Voy a denunciarlo", cuenta Oliva en una entrevista publicada en la revista argentina "Muy".

La mujer, que vivió en Dubai con el astro argentino mientras fue su pareja, asegura que si antes había negado los golpes fue "porque lo respetaba y no lo quería dejar parado frente a la sociedad. A mi manera lo cuidé".

El pasado lunes, Maradona solicitó ante la Justicia de Dubai la orden de captura internacional de Oliva, a quien acusa de haberle robado, unos hecho que la joven de 23 años niega rotundamente.

"Con esto de Dubai se le fue la mano. Está jugando fuerte y yo tengo mis cartas para jugarle fuerte a él", asevera en la entrevista.

Por eso, Oliva reconoce que el supuesto episodio de violencia ocurrido el pasado 14 de mayo en un vuelo a Argentina, que en principio negó, es cierto.

"Yo dije que era mentira, pero fue cierto. Discutimos y, para que no me hiciera nada, me levanté y me fui al fondo con la clase económica. Ahí es cuando me agarró del cogote y me llevó de nuevo hasta la primera clase", explica.

"Hubo golpes, tengo las fotos para que nadie diga: 'Ah, ahora dice esto por despechada'. La gente lo primero que va a decir es: '¿Por qué no lo dijo antes y lo dice ahora?'. Duermo tranquila porque tengo pruebas de todo", remarca Oliva.