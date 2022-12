Exnovia de Maradona asegura que el astro argentino es su "peor pesadilla"

Oliva, de 24 años, fue puesta en libertad hoy tras pasar 15 horas detenida, al hacerse efectiva este miércoles la orden de captura que estaba vigente tras una denuncia presentada en junio por Maradona.

"Ya está libre", anunció a los medios José Vera, abogado de la joven, que fue arrestada por miembros de la Interpol en el aeropuerto internacional de Ezeiza a su regreso de Brasil, país al que había viajado para asistir al Mundial de fútbol.

Según la joven, su detención "estaba planeada", ya que tenía que viajar a Argentina después de la final contra Alemania, pero cambió el billete, dijo, a petición de Maradona.

"Él me sacó el pasaje. Sacando conjeturas, te das cuenta lo que me hizo. Me hizo una cama", aseguró en declaraciones a la prensa local.

El ‘10' acusa a Oliva de haberle robado relojes, un ordenador, teléfonos y joyas por valor de 400.000 dólares, cuando vivían juntos en los Emiratos Árabes, unos hechos que ella volvió a negar hoy ante los medios.

"Él sabe mejor que nadie que yo no le saqué nada. Cuando no tenés nada que esconder, no tenés por qué temer de nada. Yo estoy segura que no le saqué nada. Estoy muy tranquila", sostuvo.

"Yo le devolví la cámara de fotos que me pidió. Aritos, celulares que él me había regalado. Siempre agrega cosas", añadió.

Oliva fue puesta en libertad ya que no cuenta con antecedentes penales y se constató su domicilio en el país.

La justicia argentina deberá resolver ahora sobre la viabilidad de un eventual pedido de extradición a Dubai, un emirato con el que no existe ningún convenio de ese tipo.

