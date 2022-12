Expareja de princesa Diana dice que película "traiciona" su relación

"Tanto a mis padres como a mi abuela y a mis parientes más cercanos que conocieron a Diana les caía muy bien y mis padres y mi abuela nunca se opusieron a nuestra relación", asevera el cirujano.

En declaraciones a "The Sun on Sunday", el médico de 54 años explica que sólo sus amigos más cercanos sabían lo que sucedía en ese romance y asegura que las insinuaciones de que sus familiares estaban en contra son "basura".

"Estaban satisfechos con que nosotros decidiéramos y dejaron claro que lo apoyarían al cien por cien. Teníamos su bendición", insiste.

"Esto significa que la película proyecta una traición de nuestra relación y de mi relación con mi familia más cercana", sostiene el que fue amante de la fallecida princesa, fallecida en agosto de 1997 y quien en 1981 se casó con el Príncipe de Gales, del que se divorció en 1996.

También revela que ambos, que se conocieron en 1995 y estuvieron juntos hasta mediados de 1997, fueron "inseparables" y que para él fue "muy difícil" superar su muerte en un trágico accidente de tráfico en París.

El filme "Diana", del alemán Oliver Hirschbiegel, narra los últimos años de la vida de la princesa de Gales, con especial énfasis en su relación con el médico británico.

Khan pide en el periódico a los responsables de la cinta, que ha tenido muy mala acogida en el Reino Unido, que "enmienden el error" con un donativo a la organización médica de benéfica Chain of Hope, con la que colabora.

El cirujano asegura que la exesposa del príncipe Carlos -heredero al trono del Reino Unido- habría estado "orgullosa" de su trabajo de voluntario para esa organización, que atiende a niños enfermos en países africanos.

"A veces, cuando hago un trabajo de este tipo, tengo esta fuerte sensación de que Diana todavía está conmigo de alguna manera", declara en "The Sun on Sunday".

"No en un sentido espiritual -añade-, sino con la sensación que tienes cuando has conocido a alguien muy bien e instintivamente sabes cómo habrían reaccionado en ciertas situaciones".

"Las últimas semanas han sido muy duras y sé que Diana estaría diciendo: no pierdas el foco y sigue adelante con tu vida, ayuda a estos niños. Sé feliz", afirma Khan.

"También sé que estaría orgullosa del trabajo que estamos haciendo en Etiopía. Era una gran humanitaria y así es como debería ser recordada siempre", agrega.